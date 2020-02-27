***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 14:43
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821999
BIST
17:29111.262
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -3.909,63
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.190
17:296,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:296,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0862
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7839
En Düşük
6,6963
17:29328,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,25
|Açılış
|: 328,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,33
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,50
|85.938.879
|% 19,05
|
|OYAYO
|3,38
|60.976.466
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,76
|18.467.080
|% 11,21
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,15
|152.106.712
|% -14,89
|
|BURCE
|6,66
|4.433.572
|% -11,90
|
|IHYAY
|1,16
|103.831.984
|% -11,45
|
|SNPAM
|5,60
|1.982.189
|% -11,11
|
|BRSAN
|11,67
|182.699.578
|% -10,92
|
|THYAO
|12,45
|2.468.026.113
|% -5,97
|
|ASELS
|28,12
|1.153.983.446
|% -3,03
|
|KRDMD
|2,77
|859.789.037
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,31
|549.076.474
|% -1,50
|
|GARAN
|10,24
|487.430.737
|% -3,67
|
|IHLGM
|1,31
|549.076.474
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,77
|859.789.037
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,48
|356.570.194
|% -2,63
|
|THYAO
|12,45
|2.468.026.113
|% -5,97
|
|ODAS
|2,05
|331.814.888
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9277
|7,9675
|% 0,11
|
|Frank
|6,3499
|6,3882
|% 1,18
|
|Riyal
|1,6409
|1,6492
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,60
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|26,48
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|12,81
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,41
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-1,88
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:42KARSN
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 211, 568 adet işlem
-
17:41GSDHO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 082, 472 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4616, 1 kaybederek (% -3.36 ) 132, 733
-
17:40XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 34 altında . İşlem hacmi 12, 020.00 milyon TL de
-
17:40KARSN
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 985, 031 adet işlem