***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:32
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822662
BIST
13:49106.103
En Yüksek
|Değişim
|: -3,91%
|| -4.315,61
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
13:496,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:496,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:49326,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 326,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|PETUN
|9,62
|809.400
|% 2,12
|
|OLMIP
|4,70
|9.904.798
|% 1,51
|
|IPEKE
|9,78
|91.745.400
|% 0,31
|
|INTEM
|9,53
|1.176.729
|% 0,11
|
|BUCIM
|3,41
|1.044.515
|% -11,20
|
|DAGHL
|2,63
|198.911
|% -11,15
|
|AVGYO
|1,52
|24.021.744
|% -11,11
|
|YESIL
|11,43
|4.130.098
|% -9,86
|
|DMSAS
|3,66
|4.678.674
|% -9,85
|
|THYAO
|11,54
|812.399.264
|% -5,02
|
|ASELS
|27,50
|622.672.239
|% -1,72
|
|GARAN
|9,53
|241.072.285
|% -6,48
|
|YKBNK
|2,32
|156.985.595
|% -5,31
|
|PETKM
|3,62
|148.877.175
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,38
|130.879.679
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|112.632.827
|% -5,43
|
|ODAS
|1,95
|139.631.240
|% -4,41
|
|THYAO
|11,54
|812.399.264
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,32
|156.985.595
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0017
|8,0418
|% 0,39
|
|Frank
|6,4342
|6,4730
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6542
|1,6625
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-6,90
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|