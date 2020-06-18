***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 15:57
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851814
BIST
15:52112.245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.304,75
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:526,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:527,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:52379,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 379,59
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.129.628
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|170.026.996
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|85.450.833
|% 9,96
|
|TCELL
|16,23
|1.239.618.906
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.847.851
|% 9,95
|
|RTALB
|36,08
|145.480.557
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.855.822
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|5.736.536
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,02
|1.939.478.680
|% 8,24
|
|TCELL
|16,23
|1.239.618.906
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,42
|820.494.461
|% 3,79
|
|TTKOM
|8,04
|660.755.381
|% 4,55
|
|GARAN
|8,15
|577.079.833
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,02
|1.939.478.680
|% 8,24
|
|EKGYO
|1,90
|460.566.121
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|348.620.713
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,33
|285.623.899
|% -1,48
|
|KARSN
|2,41
|360.705.700
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5211
|8,5638
|% -0,54
|
|Frank
|7,1918
|7,2352
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,80
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.487
|0,70
|
|Tam
|2.539
|2.552
|0,70
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|0,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,00
|
|B. Petrol
|40,96
|40,96
|0,25
|
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