***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 16:30
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851825
BIST
17:26112.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.564,43
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:266,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
17:267,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
17:26378,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,18
|Açılış
|: 379,17
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.253.935
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.877.594
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.253.602.950
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,54
|100.444.756
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.874.939
|% 9,95
|
|RTALB
|36,08
|147.202.223
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.256.549
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|7.065.408
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.213.977.595
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.253.602.950
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,42
|871.769.180
|% 3,79
|
|ASELS
|32,34
|748.671.188
|% 1,57
|
|TTKOM
|8,04
|699.569.291
|% 4,55
|
|KRDMD
|3,04
|2.213.977.595
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|496.137.628
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|335.362.722
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|368.568.701
|% 1,30
|
|TSKB
|1,27
|216.227.486
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4879
|8,5305
|% -0,93
|
|Frank
|7,1735
|7,2167
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-6,05
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-5,70
|
|Tam
|2.532
|2.546
|-5,80
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-2,90
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|0,17
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