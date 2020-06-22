***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:14
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852230
BIST
11:28115.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.526,84
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.290
En Düşük
114.267
11:286,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8593
En Düşük
6,8353
11:287,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7056
En Düşük
7,6418
11:28385,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 385,06
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,13
|6.991.091
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,35
|23.566.600
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.027.572
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.222.740
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.925.781
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.308.153
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|17.438.399
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.203.208.369
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,45
|1.108.494.412
|% 3,22
|
|THYAO
|12,75
|694.812.106
|% 1,84
|
|HALKB
|6,54
|687.634.237
|% 7,04
|
|AKBNK
|6,18
|555.890.111
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.108.494.412
|% 3,22
|
|GARAN
|8,59
|1.203.208.369
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,47
|272.384.586
|% 3,35
|
|HALKB
|6,54
|687.634.237
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,88
|172.144.901
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4859
|8,5284
|% 0,69
|
|Frank
|7,1819
|7,2252
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|1,81
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,60
|
|Tam
|2.566
|2.578
|26,30
|
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|0,10
|