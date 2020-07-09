***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:41
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858127
BIST
12:08118.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -20,07
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:086,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:087,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:08400,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 400,38
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.115.508
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.447.808
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.047.703
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.714.323
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.707.593
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.924.163
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|33.214.841
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,69
|3.503.004
|% -9,76
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|9.765.615
|% -9,67
|
|THYAO
|11,78
|1.188.873.790
|% 4,16
|
|EKGYO
|2,27
|793.601.789
|% -0,44
|
|SISE
|6,47
|642.486.316
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,25
|567.075.098
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,55
|552.182.533
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,27
|793.601.789
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,25
|567.075.098
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,55
|552.182.533
|% 5,57
|
|PETKM
|4,35
|459.458.385
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,62
|169.305.265
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6525
|8,6959
|% 0,34
|
|Frank
|7,2878
|7,3317
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,47
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|13,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,30
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,50
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,04
|
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