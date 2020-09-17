***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 14:26
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875445
BIST
17:151.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.109
En Düşük
1.100
17:157,5602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:158,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0650
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:15471,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 471,89
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PEGYO
|1,65
|78.062.946
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.355.166
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|37.640.177
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.481.617
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,15
|782.183.242
|% -0,63
|
|AVOD
|4,44
|544.739.720
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|474.579.760
|% -0,23
|
|SISE
|6,42
|430.083.028
|% 0,47
|
|GARAN
|6,70
|372.773.315
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,15
|782.183.242
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,58
|309.541.193
|% 4,64
|
|IHLAS
|1,08
|185.060.356
|% -0,92
|
|DOHOL
|2,25
|291.785.399
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,79
|224.977.009
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5543
|7,5602
|% 0,75
|
|Euro
|8,9228
|8,9325
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,7319
|9,7808
|% 0,26
|
|Frank
|8,2699
|8,3197
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% 0,68
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-17,85
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-10,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|-3,08
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,50
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,33
|