***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 14:50
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876293
BIST
14:561.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:567,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
14:568,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
14:56466,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,32
|Açılış
|: 466,07
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:56
|INFO
|11,44
|36.093.570
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.213.057
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.782.985
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,85
|1.589.734.136
|% 2,39
|
|KRDMD
|3,34
|779.540.825
|% 1,83
|
|PETKM
|4,14
|615.622.429
|% -2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.213.057
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|309.198.123
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,34
|779.540.825
|% 1,83
|
|SISE
|6,85
|1.589.734.136
|% 2,39
|
|ADESE
|2,31
|364.213.057
|% 10,00
|
|PETKM
|4,14
|615.622.429
|% -2,13
|
|IHLAS
|1,08
|144.524.915
|% 1,89
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6899
|7,6929
|% 0,40
|
|Euro
|8,9935
|8,9984
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7592
|9,8082
|% 0,25
|
|Frank
|8,3169
|8,3670
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0449
|2,0551
|% 0,35
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-15,42
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-27,24
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-13,18
|
|Çeyrek
|749
|765
|-6,59
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|0,19
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