***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2020 10:28
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880662
BIST
12:181.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:187,8994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:189,3222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:18488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 488,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DAGHL
|12,10
|2.337.151
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.308.435
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|96.833.145
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|111.935.231
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.181.996
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|770.333.571
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,93
|630.610.144
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,13
|502.153.104
|% 4,56
|
|GARAN
|7,14
|472.917.611
|% 0,56
|
|ODAS
|3,35
|344.452.424
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,93
|630.610.144
|% 6,16
|
|PETKM
|4,63
|770.333.571
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,82
|285.747.925
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,13
|502.153.104
|% 4,56
|
|ODAS
|3,35
|344.452.424
|% 5,35
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8959
|7,8994
|% 0,55
|
|Euro
|9,3185
|9,3222
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2510
|10,3025
|% 0,31
|
|Frank
|8,6308
|8,6828
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0989
|2,1094
|% 0,51
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,62
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.215
|3.294
|2,35
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,14
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|
Seans Raporu
12:18
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