***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 10:00
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908784
BIST
11:221.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:227,0645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:228,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:22418,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,59
|Açılış
|: 418,83
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ERBOS
|66,55
|21.351.234
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,50
|18.599.010
|% -8,34
|
|RODRG
|23,50
|7.515.896
|% -7,99
|
|HATEK
|24,30
|2.644.344
|% -4,86
|
|KOZAL
|136,30
|492.707.186
|% -0,87
|
|GSDHO
|2,82
|450.076.533
|% 6,02
|
|EKGYO
|2,62
|420.279.885
|% 0,77
|
|PETKM
|5,25
|368.646.279
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,17
|330.465.517
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,62
|420.279.885
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,82
|450.076.533
|% 6,02
|
|PETKM
|5,25
|368.646.279
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,05
|64.544.672
|% -1,87
|
|ODAS
|4,17
|212.580.477
|% 0,72
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0616
|7,0645
|% -0,06
|
|Euro
|8,5728
|8,5786
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7415
|9,7904
|% 0,06
|
|Frank
|7,8959
|7,9435
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -0,05
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|7,82
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,20
|