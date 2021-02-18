***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 13:08
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910790
BIST
15:181.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,17
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:186,9534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0126
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:188,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:18398,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,76
|Açılış
|: 398,29
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DMSAS
|8,36
|37.934.442
|% 10,00
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|10.581.020
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.219.667
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|SONME
|87,75
|9.101.936
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,01
|69.078.191
|% -9,68
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,93
|3.026.927.825
|% 2,77
|
|SASA
|49,74
|2.138.274.442
|% 9,85
|
|GARAN
|9,55
|1.159.220.534
|% 0,00
|
|THYAO
|12,54
|1.149.308.869
|% 2,79
|
|KOZAL
|146,80
|1.142.257.616
|% 3,16
|
|HALKB
|5,93
|3.026.927.825
|% 2,77
|
|VAKBN
|4,48
|950.312.002
|% -1,10
|
|ODAS
|4,17
|750.071.685
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,49
|230.603.488
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|690.496.783
|% 2,18
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9490
|6,9509
|% -0,22
|
|Euro
|8,3956
|8,4015
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6522
|9,7006
|% 0,28
|
|Frank
|7,7114
|7,7579
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8468
|1,8561
|% -0,23
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|5,98
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-19,00
|
|Tam
|2.636
|2.703
|-18,57
|
|Yarım
|1.274
|1.308
|-8,99
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,49
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|0,23
|