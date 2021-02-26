***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:05
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913227
BIST
12:511.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,67
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:517,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:518,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:51416,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,85
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:51
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|SILVR
|6,62
|21.095.934
|% 9,42
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|128,90
|922.375.573
|% 0,55
|
|THYAO
|13,26
|895.489.612
|% -0,97
|
|GARAN
|8,89
|621.494.325
|% -2,09
|
|SASA
|41,08
|547.945.138
|% -1,49
|
|PETKM
|5,18
|513.348.937
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|267.794.641
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,25
|284.972.722
|% -2,60
|
|KARSN
|4,07
|415.657.479
|% -3,78
|
|PETKM
|5,18
|513.348.937
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|123.675.383
|% -2,21
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3583
|7,3613
|% 0,12
|
|Euro
|8,9254
|8,9318
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,2159
|10,2671
|% -0,52
|
|Frank
|8,1000
|8,1488
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -0,08
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-5,70
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|11,66
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,64
|
|Çeyrek
|668
|684
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|-0,80
|