***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 10:22
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920365
BIST
11:361.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:367,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:369,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0421
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:36442,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 442,67
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:36
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|47.486.927
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.417.566
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,78
|9.755.673
|% -6,07
|
|SONME
|72,75
|975.137
|% -4,28
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|GARAN
|7,20
|995.232.225
|% 0,00
|
|SASA
|47,92
|735.835.175
|% 1,31
|
|KOZAL
|122,30
|415.912.544
|% 2,95
|
|TUPRS
|96,45
|361.739.792
|% 4,72
|
|KRDMD
|6,75
|336.308.126
|% 0,75
|
|GARAN
|7,20
|995.232.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|126.621.433
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,75
|336.308.126
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,94
|88.870.315
|% 1,57
|
|TSKB
|1,44
|62.633.460
|% -1,37
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9397
|7,9439
|% 0,29
|
|Euro
|9,3837
|9,4270
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8523
|10,9067
|% 0,40
|
|Frank
|8,4501
|8,5010
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,27
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-1,65
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,61
|63,61
|-0,80
|