***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 11:15
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921365
BIST
14:031.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:038,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:039,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:03453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:03
|TRILC
|50,40
|179.631.361
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.309
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,70
|12.899.548
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.905.571
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.119.434
|% -7,85
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.960.712
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|917.532.525
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|663.700.215
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,02
|592.706.137
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|398.230.971
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|592.706.137
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.960.712
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|917.532.525
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,35
|316.032.102
|% 3,40
|
|BJKAS
|7,28
|663.700.215
|% 5,05
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1778
|% 1,21
|
|Euro
|9,6220
|9,6380
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2699
|11,3264
|% 1,43
|
|Frank
|8,6614
|8,7136
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1728
|2,1837
|% 1,15
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,23
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,01
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,52
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|0,59
|