***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:00
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929815
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
0
En Düşük
0
18:058,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,1315
En Düşük
8,0986
18:059,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,8173
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7446
|
9,7957
En Düşük
9,7531
18:05466,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,62
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|5,56
|12.522.255
|% 0,00
|
|GUBRF
|62,05
|171.698.614
|% 0,00
|
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 0,00
|
|AYES
|14,43
|1.327.103
|% 0,00
|
|ARSAN
|9,32
|10.494.395
|% 0,00
|
|GEREL
|5,56
|12.522.255
|% 0,00
|
|GUBRF
|62,05
|171.698.614
|% 0,00
|
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 0,00
|
|AYES
|14,43
|1.327.103
|% 0,00
|
|ARSAN
|9,32
|10.494.395
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1252
|8,1315
|% 0,30
|
|Euro
|9,7836
|9,7949
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,2845
|11,3411
|% 0,13
|
|Frank
|8,8300
|8,8832
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1582
|2,1690
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,74
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,30
|