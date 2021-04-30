***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 17:42
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933481
BIST
17:491.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:498,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:499,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:49472,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,58
|Açılış
|: 472,84
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,96
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:47
|GOZDE
|7,37
|167.900.476
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.088
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.401.978
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|107.179.479
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.413.725
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,30
|104.707.738
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,30
|1.297.874.935
|% 4,52
|
|EREGL
|19,28
|1.063.486.330
|% 0,10
|
|PETKM
|6,75
|859.884.727
|% 0,75
|
|THYAO
|12,23
|851.833.780
|% 2,09
|
|GARAN
|7,22
|733.712.066
|% -0,14
|
|PETKM
|6,75
|859.884.727
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,11
|260.899.603
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|224.160.236
|% -0,55
|
|GARAN
|7,22
|733.712.066
|% -0,14
|
|DOHOL
|2,95
|253.937.652
|% 2,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2798
|8,2847
|% 1,00
|
|Euro
|9,9693
|9,9763
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4779
|11,5355
|% 0,70
|
|Frank
|9,0832
|9,1379
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2069
|2,2180
|% 1,24
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,04
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,08
|