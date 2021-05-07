***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 10:26
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935133
BIST
10:461.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:468,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:4610,0306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
10:46485,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,24
|Açılış
|: 485,81
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,81
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:46
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|83,30
|73.152.472
|% 8,96
|
|VAKFN
|15,54
|3.095.677
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|ITTFH
|1,98
|30.638.519
|% -4,81
|
|PETKM
|6,85
|584.178.539
|% -0,72
|
|KOZAL
|128,60
|514.226.084
|% 4,98
|
|KRDMD
|8,25
|372.944.689
|% -0,36
|
|TUPRS
|93,95
|254.482.444
|% 2,45
|
|THYAO
|12,94
|205.429.390
|% 0,08
|
|PETKM
|6,85
|584.178.539
|% -0,72
|
|KRDMD
|8,25
|372.944.689
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,09
|78.319.771
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|37.108.656
|% 0,55
|
|GARAN
|7,36
|133.713.479
|% -0,41
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2954
|8,2998
|% 0,37
|
|Euro
|10,0234
|10,0306
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,5090
|11,5667
|% 0,49
|
|Frank
|9,1034
|9,1582
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% 0,30
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,18
|