***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 11:09
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938939
BIST
12:291.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:298,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:2910,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:29520,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,83
|Açılış
|: 520,42
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:29
|YAYLA
|3,85
|38.403.453
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|44.037.056
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|11.106.667
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.682.907
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.574.727
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.059.535
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|31.791.117
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.393.585
|% -6,67
|
|THYAO
|13,28
|483.379.418
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,03
|395.606.230
|% 1,77
|
|EREGL
|19,49
|322.883.092
|% 1,46
|
|GARAN
|7,97
|262.471.320
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,94
|253.065.870
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|253.065.870
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|199.665.191
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|395.606.230
|% 1,77
|
|KARSN
|4,46
|216.394.336
|% -4,50
|
|SKBNK
|1,11
|50.558.450
|% 0,91
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5022
|8,5047
|% -0,70
|
|Euro
|10,3664
|10,3696
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,9976
|12,0577
|% -0,98
|
|Frank
|9,3973
|9,4539
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% -0,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-18,00
|
|Tam
|3.419
|3.505
|-16,25
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|-7,86
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,45
|69,45
|0,73
|