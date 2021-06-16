***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 13:00
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942608
BIST
13:451.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
13:458,5527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
13:4510,3695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0128
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
13:45510,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 510,64
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler13:45
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|903.829
|% 10,00
|
|PENTA
|34,90
|47.006.220
|% 9,06
|
|OYYAT
|25,38
|92.248.019
|% 8,37
|
|GEDZA
|43,24
|28.161.365
|% 6,66
|
|BAGFS
|19,17
|232.590
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.194.432
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|284.391
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.048.446
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|1.239.404
|% -9,93
|
|THYAO
|14,57
|809.706.557
|% 0,55
|
|BOBET
|5,74
|625.002.292
|% -4,81
|
|GARAN
|8,36
|426.325.919
|% -0,71
|
|KOZAL
|126,00
|365.740.764
|% 1,29
|
|HALKB
|5,17
|302.441.264
|% -3,54
|
|YESIL
|2,37
|260.528.128
|% -7,78
|
|BOBET
|5,74
|625.002.292
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,20
|201.128.297
|% 0,46
|
|HALKB
|5,17
|302.441.264
|% -3,54
|
|THYAO
|14,57
|809.706.557
|% 0,55
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5501
|8,5527
|% -0,05
|
|Euro
|10,3644
|10,3695
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0282
|12,0885
|% 0,10
|
|Frank
|9,4671
|9,5241
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2729
|2,2843
|% -0,09
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-1,24
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.363
|3.449
|-10,14
|
|Yarım
|1.625
|1.669
|-4,91
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,07
|