***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 15:19
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960005
BIST
16:331.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,92
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:338,4608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:339,9366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:33490,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,81
|Açılış
|: 490,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BRYAT
|436,70
|207.813.870
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.924.910
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.290.048
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|154.303.058
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.363.030
|% 9,96
|
|PENTA
|86,40
|7.684.986
|% -9,95
|
|EUKYO
|6,25
|9.785.947
|% -9,55
|
|DAGI
|3,83
|12.804.739
|% -6,36
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,53
|1.144.220.687
|% 1,71
|
|SISE
|8,93
|688.424.528
|% 2,64
|
|THYAO
|12,49
|624.188.741
|% 1,88
|
|SASA
|28,18
|600.919.572
|% 1,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.924.910
|% 9,99
|
|GARAN
|9,53
|1.144.220.687
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,59
|205.248.084
|% 1,97
|
|SISE
|8,93
|688.424.528
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|421.313.896
|% 2,33
|
|PETKM
|6,04
|396.651.806
|% 1,51
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4580
|8,4608
|% -0,28
|
|Euro
|9,9324
|9,9366
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5466
|11,6045
|% 0,20
|
|Frank
|9,2163
|9,2719
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% -0,29
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|23,33
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|26,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|67,35
|67,35
|2,60
|
Seans Raporu
16:31
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