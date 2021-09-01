***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 17:54
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961238
BIST
18:001.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:008,3077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:009,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8576
En Düşük
9,7770
18:00482,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,72
|Açılış
|: 482,72
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.495.552
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|1.670.904
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.116.211
|% 9,98
|
|KARYE
|13,95
|32.071.108
|% -8,52
|
|UFUK
|21,70
|176.828
|% -8,44
|
|EUKYO
|5,46
|2.799.575
|% -5,04
|
|AGYO
|3,53
|15.494.310
|% -4,59
|
|PENTA
|80,10
|3.599.811
|% -3,49
|
|GARAN
|9,84
|1.243.657.827
|% -0,40
|
|THYAO
|12,90
|1.084.750.553
|% 1,74
|
|SASA
|27,90
|617.094.865
|% 1,53
|
|KOZAL
|105,40
|603.196.463
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,63
|570.936.999
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|570.936.999
|% -0,38
|
|GARAN
|9,84
|1.243.657.827
|% -0,40
|
|ODAS
|1,52
|181.931.443
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.084.750.553
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|509.966.018
|% -0,65
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3054
|8,3077
|% 0,03
|
|Euro
|9,8509
|9,8570
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,3978
|11,4550
|% 0,04
|
|Frank
|9,0319
|9,0863
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2045
|2,2156
|% -0,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,80
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|-0,99
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem