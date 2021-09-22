***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 15:40
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964854
BIST
17:561.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 20,05
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.406
En Düşük
1.385
17:568,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:5610,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:56492,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 493,28
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:54
|YEOTK
|60,50
|19.072.202
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.019.203
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|130.421.847
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.171.222
|% 9,97
|
|PENTA
|163,30
|14.986.670
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.536.364
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,25
|68.870.719
|% -8,91
|
|BJKAS
|6,30
|194.898.986
|% -6,94
|
|NIBAS
|8,85
|17.819.542
|% -6,74
|
|KTSKR
|60,00
|48.367.869
|% -6,61
|
|GARAN
|9,40
|1.094.734.018
|% 2,40
|
|THYAO
|13,11
|1.085.526.209
|% 0,46
|
|EREGL
|16,80
|773.987.733
|% 4,61
|
|KRDMD
|6,41
|660.793.924
|% 1,58
|
|TRILC
|13,03
|651.882.949
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,44
|375.568.989
|% 2,52
|
|GARAN
|9,40
|1.094.734.018
|% 2,40
|
|KRDMD
|6,41
|660.793.924
|% 1,58
|
|THYAO
|13,11
|1.085.526.209
|% 0,46
|
|PETKM
|6,27
|464.625.245
|% 2,28
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6375
|8,6422
|% 0,17
|
|Euro
|10,1457
|10,1512
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,7573
|11,8163
|% 0,06
|
|Frank
|9,3341
|9,3903
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2967
|2,3083
|% 0,14
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,97
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,11
|