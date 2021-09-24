***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:45
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965133
BIST
16:031.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -22,19
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:038,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1074
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:0310,3910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0819
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:03497,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,68
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:03
|YEOTK
|73,20
|163.152.859
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.930.667
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.017.485
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.439.552
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.868.046
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|35.243.961
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,45
|12.733.163
|% -8,64
|
|DESPC
|9,85
|16.572.084
|% -7,51
|
|GARAN
|8,84
|1.565.659.476
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,95
|793.486.383
|% -6,62
|
|THYAO
|13,48
|719.053.177
|% 1,13
|
|SISE
|8,16
|477.417.601
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|441.794.416
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,95
|793.486.383
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,32
|433.346.877
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.565.659.476
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,79
|253.896.522
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|441.794.416
|% -3,40
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8667
|8,8693
|% 1,23
|
|Euro
|10,3830
|10,3910
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,0889
|12,1495
|% 0,86
|
|Frank
|9,5521
|9,6096
|% 1,21
|
|Riyal
|2,3584
|2,3703
|% 1,26
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|2,97
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|40,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|40,85
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|19,76
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|-0,08
|