***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 12:20
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971662
BIST
12:341.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:349,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0815
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2949
En Düşük
9,1938
12:3410,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0871
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8537
En Düşük
10,7257
12:34533,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,68
|Açılış
|: 533,46
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,81
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:34
|HLGYO
|2,62
|36.532.382
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|74.219.048
|% 7,55
|
|OYLUM
|7,84
|4.021.294
|% 7,40
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|OLMK
|7,44
|6.073.554
|% 5,68
|
|FADE
|8,60
|212.440.317
|% -9,95
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,90
|80.527.352
|% -6,64
|
|TLMAN
|29,40
|27.799.981
|% -6,01
|
|SONME
|26,32
|370.067
|% -6,00
|
|GARAN
|9,00
|784.128.767
|% -1,21
|
|SASA
|27,26
|653.623.541
|% 0,22
|
|THYAO
|13,76
|557.810.879
|% -0,29
|
|FROTO
|179,90
|504.780.077
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,93
|345.944.220
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,93
|345.944.220
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|260.278.125
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|784.128.767
|% -1,21
|
|VKGYO
|1,58
|111.137.847
|% 5,33
|
|PETKM
|6,22
|304.801.619
|% 0,81
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2901
|9,2933
|% 0,88
|
|Euro
|10,8304
|10,8373
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,7723
|12,8364
|% 0,61
|
|Frank
|10,0635
|10,1242
|% 0,81
|
|Riyal
|2,4687
|2,4811
|% 0,83
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|4,97
|
|Altın Gr.
|533
|533
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.512
|3.600
|29,32
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|14,18
|
|Çeyrek
|851
|871
|7,09
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|-0,91
|