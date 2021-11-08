***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2021 10:50
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975545
BIST
15:051.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:059,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0529
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
15:0511,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0507
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2701
En Düşük
11,1772
15:05568,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,45
|Açılış
|: 568,42
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:03
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.093.331
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.837.531
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.280.351
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.330.871
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.190.529
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,09
|20.107.701
|% -5,62
|
|FENER
|30,24
|66.232.321
|% -5,03
|
|THYAO
|17,91
|2.099.260.454
|% 1,47
|
|GARAN
|10,63
|1.543.294.999
|% 0,19
|
|PETKM
|6,86
|1.134.455.141
|% 2,69
|
|ASELS
|16,91
|680.509.954
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,18
|592.529.684
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.134.455.141
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,99
|460.224.514
|% -0,66
|
|TSKB
|1,58
|235.141.790
|% 0,64
|
|GARAN
|10,63
|1.543.294.999
|% 0,19
|
|THYAO
|17,91
|2.099.260.454
|% 1,47
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7310
|9,7321
|% 0,55
|
|Euro
|11,2625
|11,2699
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1132
|13,1790
|% 0,67
|
|Frank
|10,5890
|10,6527
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5862
|2,5992
|% 0,53
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|
Seans Raporu
15:03
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15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.58 ) 1, 727
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15:13XU100
Endeks 1, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 15, 170.00 milyon TL de
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15:13VERUS
Yüzde 5.83 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 990 adet işlem
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15:12TUCLK
Yüzde 4.07 oranında artışla 14.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 076, 015 adet işlem