***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 13:02
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978275
BIST
12:471.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
12:4710,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1319
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4840
En Düşük
10,2960
12:4711,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1474
|Açılış
|: 11,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8639
En Düşük
11,6569
12:47622,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 8,34
|Açılış
|: 622,06
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.486.422
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|BASGZ
|16,95
|261.323.552
|% 8,17
|
|PRKAB
|39,90
|172.525.263
|% 7,84
|
|IDEAS
|44,50
|39.787.372
|% -7,75
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|DESA
|8,40
|5.998.215
|% -4,87
|
|TDGYO
|6,98
|34.800.844
|% -4,12
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|GARAN
|11,98
|1.159.344.471
|% -0,75
|
|SISE
|10,35
|877.728.240
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,60
|631.278.657
|% 1,20
|
|PETKM
|8,01
|608.307.649
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,32
|603.474.000
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,32
|603.474.000
|% -1,48
|
|ADESE
|1,05
|168.535.619
|% 0,96
|
|ODAS
|1,60
|183.706.460
|% 3,23
|
|GARAN
|11,98
|1.159.344.471
|% -0,75
|
|SISE
|10,35
|877.728.240
|% 3,92
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4398
|10,4487
|% 1,28
|
|Euro
|11,8154
|11,8280
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,9233
|13,9931
|% 0,85
|
|Frank
|11,1132
|11,1801
|% 0,66
|
|Riyal
|2,7640
|2,7778
|% 0,79
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|10,11
|
|Altın Gr.
|621
|621
|7,63
|
|Cumhuriyet
|4.107
|4.169
|36,00
|
|Tam
|4.091
|4.194
|40,72
|
|Yarım
|1.977
|2.029
|19,69
|
|Çeyrek
|992
|1.014
|9,85
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,38
|0,15
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,66
|