***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 10:04
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001741
BIST
10:122.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,40
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.020
En Düşük
2.008
10:1213,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0101
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:1215,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0533
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4181
En Düşük
15,3518
10:12819,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,51
|Açılış
|: 819,48
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:12
|PKENT
|791,00
|6.483.731
|% 10,00
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,21
|3.687.751
|% 7,00
|
|OYLUM
|5,66
|3.411.053
|% 5,99
|
|EMNIS
|27,00
|6.696
|% 5,88
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|AVOD
|1,78
|3.866.595
|% -5,15
|
|SONME
|38,96
|224.969
|% -4,98
|
|MOBTL
|1,96
|11.063.428
|% -3,45
|
|CMENT
|28,00
|36.792
|% -3,05
|
|THYAO
|28,84
|264.821.733
|% 0,84
|
|KOZAL
|130,10
|137.112.658
|% 1,72
|
|KRDMD
|11,67
|111.234.229
|% 1,39
|
|ASELS
|21,90
|87.682.234
|% 0,27
|
|EREGL
|28,18
|70.247.934
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,09
|56.715.588
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,29
|27.925.653
|% 1,33
|
|KRDMD
|11,67
|111.234.229
|% 1,39
|
|THYAO
|28,84
|264.821.733
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,07
|7.973.666
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5928
|13,6023
|% 0,07
|
|Euro
|15,3952
|15,4155
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,3328
|18,4248
|% 0,04
|
|Frank
|14,6456
|14,7339
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6091
|3,6272
|% -0,07
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,82
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,25
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,44
|