***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 14:23
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021456
BIST
15:412.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,70
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:4114,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0170
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6556
En Düşük
14,6093
15:4115,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:41940,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,71
|Açılış
|: 940,88
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler15:39
|OYYAT
|59,50
|4.058.912
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|5.139.449
|% 9,91
|
|TDGYO
|7,61
|17.377.382
|% 8,71
|
|IHAAS
|18,34
|16.784.816
|% 8,26
|
|MEPET
|3,44
|29.440.437
|% 8,18
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,47
|29.842.726
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,35
|65.570.702
|% -6,44
|
|KARYE
|16,24
|238.922.263
|% -5,96
|
|KAPLM
|56,00
|8.005.659
|% -4,92
|
|GARAN
|14,12
|2.387.170.698
|% 1,58
|
|THYAO
|37,82
|1.780.612.104
|% 0,21
|
|ASELS
|28,06
|1.612.492.658
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,21
|1.436.216.143
|% 0,39
|
|TUPRS
|251,50
|1.350.672.848
|% -3,16
|
|TSKB
|2,01
|747.166.999
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,21
|1.436.216.143
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,31
|1.128.310.124
|% 5,12
|
|HALKB
|5,94
|1.015.782.414
|% 7,80
|
|ODAS
|2,37
|419.632.836
|% 2,16
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6393
|14,6428
|% 0,07
|
|Euro
|15,8210
|15,8315
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0485
|19,1440
|% -0,04
|
|Frank
|15,4735
|15,5667
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 0,08
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|21,89
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,88
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.187
|6.342
|70,01
|
|Yarım
|2.991
|3.068
|33,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|16,93
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,68
|