***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2022 10:03
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023389
BIST
09:552.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.471
09:5514,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0280
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7707
En Düşük
14,7180
09:5515,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0741
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
09:55910,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,36
|Açılış
|: 910,31
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|GEDZA
|21,14
|19.092.772
|% 0,00
|
|ISDMR
|26,84
|64.933.283
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|40.456.853
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,74
|5.278.008
|% 0,00
|
|ISDMR
|26,84
|64.933.283
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|40.456.853
|% 0,00
|
|MARKA
|3,27
|1.116.606
|% 0,00
|
|MAVI
|83,40
|34.207.541
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|PGSUS
|135,20
|772.214.459
|% 0,00
|
|LIDER
|19,30
|448.229.164
|% 0,00
|
|BASGZ
|17,72
|353.668.377
|% 0,00
|
|SMRTG
|17,89
|291.804.097
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,08
|177.915.508
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,23
|72.606.259
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|40.456.853
|% 0,00
|
|CONSE
|4,28
|191.463.055
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7660
|14,7707
|% 0,19
|
|Euro
|15,8331
|15,8475
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,7598
|18,8539
|% -0,58
|
|Frank
|15,3487
|15,4411
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9263
|3,9460
|% 0,18
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-13,45
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,84
|