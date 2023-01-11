***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 12:45
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100074
BIST
14:064.959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -28,54
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:0618,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:0620,1947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0330
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:061.137,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.137,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SDTTR
|56,65
|5.725.842
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.358.903
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.890.752
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,56
|260.859.904
|% 9,41
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|POLTK
|1.737,60
|20.093.400
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|74.296
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|274.014.420
|% -9,91
|
|MAKTK
|5,51
|50.475.924
|% -9,52
|
|THYAO
|131,50
|5.053.486.210
|% 0,23
|
|EREGL
|38,40
|3.340.403.732
|% 1,43
|
|ASELS
|56,95
|3.031.747.399
|% -2,06
|
|KRDMD
|18,16
|2.651.079.606
|% 0,11
|
|KOZAL
|560,70
|2.557.932.906
|% -0,41
|
|EKGYO
|8,59
|1.692.499.761
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,27
|1.581.996.328
|% -2,73
|
|KRDMD
|18,16
|2.651.079.606
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,69
|366.161.977
|% -1,47
|
|KATMR
|2,09
|274.014.420
|% -9,91
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7767
|18,7803
|% 0,03
|
|Euro
|20,1798
|20,1953
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7048
|22,8187
|% -0,18
|
|Frank
|20,2542
|20,3762
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% -0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,76
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,25
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|0,16
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|