***SONME* *HATEK* *OYAYO* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.02.2020 18:34
***SONME******HATEK******OYAYO******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HATEK, LIDFA, OYAYO, SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HATEK.E, LIDFA.E, OYAYO.E ve SONME.E payları 27/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 12/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821816
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,56
|Açılış
|: 323,38
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9367
|7,9765
|% -0,31
|
|Frank
|6,2806
|6,3185
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6372
|1,6454
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|4,03
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem