***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 14:59
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2021-10315
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 22.04.2021 tarihli ve 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930525
BIST
15:191.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
15:198,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,2450
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|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
15:199,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0944
|Açılış
|: 9,9250
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|Önceki Kapanış
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10,0816
En Düşük
9,8213
15:19474,21
En Yüksek
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|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 474,21
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:17
|FORMT
|1,16
|9.005.791
|% 16,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.394.963
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.188.918
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.626.370
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|143.014.502
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,98
|148.808.644
|% -6,15
|
|GARAN
|7,04
|1.217.669.359
|% 1,15
|
|KOZAL
|108,00
|636.819.454
|% 2,76
|
|EREGL
|18,01
|581.520.107
|% 0,95
|
|THYAO
|11,16
|364.483.529
|% 2,39
|
|PETKM
|6,33
|340.960.578
|% -0,78
|
|GARAN
|7,04
|1.217.669.359
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,82
|216.032.103
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|250.018.270
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|93.759.931
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,93
|191.860.811
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2636
|8,2694
|% 1,10
|
|Euro
|9,9576
|9,9631
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,4292
|11,4865
|% 0,59
|
|Frank
|8,9880
|9,0422
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1969
|2,2080
|% 1,01
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,30
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|32,00
|
|Tam
|3.119
|3.200
|27,72
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|13,41
|
|Çeyrek
|756
|774
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|-0,41
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