***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2023 17:11
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.06.2023
Tescil Tarihi
13.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.06.2023-10851
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.06.2023 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 13.06.2023 tarihli ve 10851 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158385
BIST
17:595.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -160,09
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0378
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2357
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.483,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VKFYO
|17,38
|31.961.759
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.116.398
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.643.537
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.799.491.648
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.593.035
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,45
|230.772
|% -8,25
|
|IMASM
|16,15
|1.639.905.369
|% -8,24
|
|BRSAN
|240,20
|967.087.249
|% -7,97
|
|THYAO
|177,90
|8.085.350.544
|% -2,95
|
|SASA
|56,35
|6.799.491.648
|% -9,98
|
|EREGL
|37,30
|4.266.157.640
|% -1,69
|
|KRDMD
|21,56
|3.815.541.674
|% 0,94
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|EKGYO
|7,43
|2.224.039.745
|% -3,88
|
|YKBNK
|11,74
|3.202.150.283
|% -0,84
|
|ISCTR
|12,95
|2.586.110.783
|% -1,15
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|KRDMD
|21,56
|3.815.541.674
|% 0,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6443
|23,6503
|% 0,16
|
|Euro
|25,5676
|25,5905
|% 0,93
|
|Sterlin
|29,7016
|29,8506
|% 0,81
|
|Frank
|25,9981
|26,1547
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2840
|6,3155
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,31
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.837
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|2,49
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem