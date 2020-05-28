***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.481.886 1.560.009Satışların Maliyeti28 -157.956 -39.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.323.930 1.520.511BRÜT KAR (ZARAR)1.323.930 1.520.511Genel Yönetim Giderleri29-30 -181.140 -190.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 828.404 633.936Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.060.805 -987.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)910.389 975.860Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 47.613 5.375.338Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -9.065.604Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 131.429 -144.593FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.089.431 -2.858.999Finansman Gelirleri33 4 764Finansman Giderleri33 -735 -895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.088.700 -2.859.130Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -2.699.787 5.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -243.815 -496.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.455.972 502.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.611.087 -2.853.150DÖNEM KARI (ZARARI)-1.611.087 -2.853.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.611.087 -2.853.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.282.546 -1.598.666Dönem Karı (Zararı)-1.611.087 -2.853.150Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.611.087 -2.853.150Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.794.889 143.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 256.478 97.072Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.179 8.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -8.830 4.920Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.349 3.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.768 -100.533Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -18.768 -98.197Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -2.336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-131.429 144.593İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-131.429 144.593Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.699.787 -5.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.177.500 1.982.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -26.055 330.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 0 629.312İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 629.312Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 44.139 843Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -53.850 194.443Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -6.583 -3.027Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.219.849 835.502İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.219.849 835.502Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 0 -6.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 692Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 0 692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.361.302 -727.251Alınan Faiz18.768 98.197Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.097.524 -969.612YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.908 2.715.503İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 93 -14Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.388 -170.139Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -10.388 -170.139Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-884.554 2.889.652Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 836.941 -3.996FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.224.638 1.116.837NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.224.638 1.116.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.755 1.124.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.312.393 2.241.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.312.393 87.755Finansal Yatırımlar0 93Diğer Finansal Yatırımlar7 0 93Ticari Alacaklar10 198.724 172.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 23.718 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 175.006 172.669Stoklar13 464.985 464.985Peşin Ödenmiş Giderler4.706 41.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.706 41.986ARA TOPLAM1.980.808 767.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.980.808 767.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.286.890 17.239.277Diğer Finansal Yatırımlar7 17.286.890 17.239.277Diğer Alacaklar11 139 139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 12.432.736 11.464.366Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 193.287.742 193.507.206Maddi Duran Varlıklar18 365.662 392.092Tesis, Makine ve Cihazlar18 69.000 91.893Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 138.820 141.245Diğer Maddi Duran Varlıklar18 144.994 146.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.742 3.938Diğer Haklar19 3.742 3.938Peşin Ödenmiş Giderler15 0 6.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 6.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR223.376.911 222.613.877TOPLAM VARLIKLAR225.357.719 223.381.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 279.283 333.133İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 18.128 22.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 261.155 310.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 38.258 44.841Diğer Borçlar11 4.260.647 3.040.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 2.782.018 2.782.018İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.478.629 258.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 768 768Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 205.790 1.059.498Kısa Vadeli Karşılıklar22 13.193 15.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 13.193 15.542ARA TOPLAM4.797.939 4.494.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.797.939 4.494.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar22 93.374 97.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 93.374 97.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 18.917.307 16.462.306TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.010.681 16.560.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.808.620 21.054.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar201.549.099 202.326.685Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 157.774.969 156.941.468Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 156.983.023 156.986.463Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 157.029.197 157.029.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -46.174 -42.734Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 791.946 -44.995Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.276 1.052.276Yasal Yedekler27 1.052.276 1.052.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -19.455.049 -41.374.587Net Dönem Karı veya Zararı27 -1.611.087 21.919.538TOPLAM ÖZKAYNAKLAR201.549.099 202.326.685TOPLAM KAYNAKLAR225.357.719 223.381.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Transferler27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.660 -3.996 -2.853.150 -2.860.806 0 -2.860.806Dönem Karı (Zararı)27 -2.853.150 -2.853.150 0 -2.853.150Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.660 -3.996 -7.656 0 -7.656Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -31.888 -8.832 1.052.276 -41.374.587 -2.853.150 20.571.809 0 20.571.809Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Transferler27 21.919.538 -21.919.538 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.440 836.941 -1.611.087 -777.586 0 -777.586Dönem Karı (Zararı)27 -1.611.087 -1.611.087 0 -1.611.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.440 836.941 833.501 0 833.501Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -46.174 791.946 1.052.276 -19.455.049 -1.611.087 201.549.099 0 201.549.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -1.611.087 -2.853.150DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar833.501 -7.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.410 -4.692Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar836.941 -3.996Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar836.941 -3.996Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler970 1.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri970 1.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)833.501 -7.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-777.586 -2.860.806Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-777.586 -2.860.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847388BIST