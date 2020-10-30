***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.177.605 4.713.850 2.017.744 1.597.117Satışların Maliyeti28 -473.386 RARI)3.021.976 3.048.729 1.390.111 1.193.317Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 61.421 17.792.095 22.175 7.083Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -14.978.891 0 -4.585.694Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -107.101 1.269.647 -19.905 -187.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.976.296 7.131.580 1.392.381 -3.573.203Finansman Gelirleri33 14.831 24.360 2.292 9.915Finansman Giderleri-2.470 -28.255 -1.358 -24.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.988.657 7.127.685 1.393.315 -3.587.892Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -634.243 -1.215.585 -277.696 198.862Dönem Vergi (Gideri) Geliri-722.284 -891.769 -289.385 -211.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri88.041 -323.816 11.689 410.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030DÖNEM KARI (ZARARI)2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI286.779 12.160.719Dönem Karı (Zararı)2.354.414 5.912.100Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.354.414 5.912.100Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.440.752 2.401.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 773.639 248.620Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler265 21.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.126 16.792Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.861 4.906Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-74.496 -238.988Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -74.496 -236.162Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -2.826Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 2.424.506Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 2.424.506Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler107.101 -1.269.647İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler107.101 -1.269.647Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 634.243 1.215.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.512.290 4.600.787Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -144.805 329.288Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -292 666.362Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 39.116 -13.272Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 148.272 405.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 355 -4.524Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.557.467 3.223.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 2.531 -6.139Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.282.876 12.914.661Alınan Faiz74.496 236.162Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.070.593 -990.104YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-121.719 -12.934.179İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 93 -7.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -10.389 -388.065Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -50.002 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -499.122Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.421 -15.028.248Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 0 2.988.385FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.060 -773.460NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)165.060 -773.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.755 1.124.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ252.815 350.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 252.815 87.755Finansal Yatırımlar7 0 93Diğer Finansal Yatırımlar7 0 93Ticari Alacaklar10 317.474 172.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 29.660 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 287.814 172.669Diğer Alacaklar11 292 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 292 0Stoklar13 464.985 464.985Peşin Ödenmiş Giderler15 5.518 41.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 5.518 41.986ARA TOPLAM1.041.084 767.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.041.084 767.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.300.698 17.239.277Diğer Finansal Yatırımlar7 17.300.698 17.239.277Diğer Alacaklar11 139 139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 12.177.066 11.464.366Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 192.894.192 193.507.206Maddi Duran Varlıklar292.447 392.092Tesis, Makine ve Cihazlar18 2.633 91.893Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 134.206 141.245Diğer Maddi Duran Varlıklar18 142.760 146.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.348 3.938Diğer Haklar19 3.348 3.938Peşin Ödenmiş Giderler4.211 6.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.211 6.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.672.101 222.613.877TOPLAM VARLIKLAR223.713.185 223.381.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 481.405 333.133İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 21.305 22.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 460.100 310.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 45.196 44.841Diğer Borçlar11 483.331 3.040.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 2.782.018İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 483.331 258.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.299 769Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 711.189 1.059.498Kısa Vadeli Karşılıklar13.681 15.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 13.681 15.542ARA TOPLAM1.738.101 4.494.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.738.101 4.494.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar104.520 97.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 104.520 97.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 16.373.252 16.462.305TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.477.772 16.560.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.215.873 21.054.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar205.497.312 202.326.685Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)157.757.681 156.941.468Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 157.757.681 156.941.468Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.245.527 1.052.276Yasal Yedekler27 1.245.527 1.052.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -19.648.300 -41.374.587Net Dönem Karı veya Zararı27 2.354.414 21.919.538TOPLAM ÖZKAYNAKLAR205.497.312 202.326.685TOPLAM KAYNAKLAR223.713.185 223.381.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Transferler27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 158.793.570 -11.158 -36.394 5.912.100 164.658.118 0 164.658.118Dönem Karı (Zararı)27 5.912.100 5.912.100 0 5.912.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 158.793.570 -11.158 -36.394 158.746.018 0 158.746.018Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -39.386 -41.230 1.052.276 -41.374.587 5.912.100 188.090.733 0 188.090.733Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Transferler27 193.251 21.726.287 -21.919.538Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.588 819.801 2.354.414 3.170.627 0 3.170.627Dönem Karı (Zararı)27 2.354.414 2.354.414 0 2.354.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.588 819.801 816.213 0 816.213Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -46.322 774.806 1.245.527 -19.648.300 2.354.414 205.497.312 0 205.497.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar816.213 158.746.018 -6.012 -38.029Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 176.437.300 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.600 -14.305 1.015 -11.413Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar819.801 -36.394 -6.804 -29.127Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar819.801 -36.394 -6.804 -29.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.012 -17.640.583 -223 2.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.012 3.147 -223 2.511Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -17.643.730 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)816.213 158.746.018 -6.012 -38.029TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.170.627 164.658.118 1.109.607 -3.427.059Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.170.627 164.658.118 1.109.607 -3.427.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885033BIST