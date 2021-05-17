***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.251.729 1.481.886Satışların Maliyeti0 -157.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.251.729 1.323.930BRÜT KAR (ZARAR)2.251.729 1.323.930Genel Yönetim Giderleri29-30 -227.346 -181.140Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.059.006 828.404Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.261.761 -1.060.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.821.628 910.389Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 25.506 47.613Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 956.929 131.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.804.063 1.089.431Finansman Gelirleri33 0 4Finansman Giderleri33 -796 -735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.803.267 1.088.700Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.584 -2.699.787Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -243.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 22.584 -2.455.972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.825.851 -1.611.087DÖNEM KARI (ZARARI)2.825.851 -1.611.087Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.825.851 -1.611.087Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.109.506 1.282.546Dönem Karı (Zararı)2.825.851 -1.611.087Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.825.851 -1.611.087Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-943.501 2.794.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 33.878 256.478Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.146 -11.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-44 3.146 -8.830Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22-44 0 -2.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -18.768Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -18.768Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-935.357 -131.429İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-935.357 -131.429Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-45.168 2.699.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler235.240 1.177.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler82.103 -26.055İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.015 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)83.118 -26.055Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)92.467 44.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.392 -53.850İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-779 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58.171 -53.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.134 -6.583Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.815 1.219.849İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.815 1.219.849Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.041 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.117.590 2.361.302Alınan Faiz0 18.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.084 -1.097.524YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-143.508 -57.908İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 93Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.430 -10.388Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.430 -10.388Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-47.078 789.328Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -836.941FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.965.998 1.224.638NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.965.998 1.224.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.803.142 87.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.769.140 1.312.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.769.140 1.803.142Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar258.003 340.106İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 30.297 29.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 227.706 310.824Diğer Alacaklar292 292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 292 292Peşin Ödenmiş Giderler6.113 94.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.113 94.369ARA TOPLAM4.033.548 2.237.909TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.033.548 2.237.909DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.355.604 17.330.098Diğer Finansal Yatırımlar7 17.355.604 17.330.098Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar139 139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 12.647.230 11.737.379Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 226.040.000 226.040.000Maddi Duran Varlıklar318.175 255.426Tesis, Makine ve Cihazlar18 35.281 5.308Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 129.522 95.632Diğer Maddi Duran Varlıklar18 140.524 141.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.951 3.148Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.951 3.148Peşin Ödenmiş Giderler0 4.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 4.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR256.364.099 255.370.401TOPLAM VARLIKLAR260.397.647 257.608.310KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar302.930 245.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 22.165 22.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 280.765 222.594Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 58.461 47.327Diğer Borçlar476.504 483.319İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 476.504 483.319Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)818 1.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 818 1.859Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.023.429 1.054.097Kısa Vadeli Karşılıklar21.421 21.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-44 17.421 17.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.000 4.000ARA TOPLAM1.883.563 1.853.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.883.563 1.853.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar111.644 108.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-44 111.644 108.874Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 17.882.045 17.904.629TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.993.689 18.013.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.877.252 19.866.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.520.395 237.741.622Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)158.623.586 158.670.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)158.748.166 158.748.166Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -45.404 -45.404Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 158.793.570 158.793.570Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)27 -124.580 -77.502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.663.987 1.245.527Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 13.618.981 -19.648.300Net Dönem Karı veya Zararı2.825.851 33.685.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR240.520.395 237.741.622TOPLAM KAYNAKLAR260.397.647 257.608.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -42.734 157.029.197 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 202.326.685Transferler27 21.919.538 -21.919.538Dönem Karı (Zararı)27 -1.611.087 -1.611.087 -1.611.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.440 836.941 833.501 833.501Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -46.174 157.029.197 791.946 1.052.276 -19.455.049 -1.611.087 201.549.099 201.549.099Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622Transferler27 418.460 33.267.281 -33.685.741Dönem Karı (Zararı)27 2.825.851 2.825.851 2.825.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -47.078 -47.078 -47.078Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -124.580 1.663.987 13.618.981 2.825.851 240.520.395 240.520.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.825.851 -1.611.087DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.078 833.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -4.410Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-47.078 836.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-47.078 836.941Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 970Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 970Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.078 833.501TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.778.773 -777.586Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.778.773 -777.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936604BIST