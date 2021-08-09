***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.927.401 3.159.861 2.675.672 1.677.975Satışların Maliyeti28 0 -312.372 0 -154.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.927.401 2.847.489 2.675.672 1.523.559BRÜT KAR (ZARAR)4.927.401 2.847.489 2.675.672 1.523.559Genel Yönetim Giderleri29-30 -484.641 -340.867 -257.295 -159.727Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.117.749 1.517.062 1.058.743 688.658Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.868.639 -2.391.819 -1.606.878 -1.331.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.691.870 1.631.865 1.870.242 721.476Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 39.246 -25.506 -8.367Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 1.876.480 -87.196 919.551 -218.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.568.350 1.583.915 2.764.287 494.484Finansman Gelirleri33 0 12.539 0 12.535Finansman Giderleri33 -2.050 -1.112 -1.254 -377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.566.300 1.595.342 2.763.033 506.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri428.548 -356.547 405.964 2.343.240Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -432.899 0 -189.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 428.548 76.352 405.964 2.532.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882DÖNEM KARI (ZARARI)5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.448.990 2.163.543Dönem Karı (Zararı)5.994.848 1.238.795Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.994.848 1.238.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.360.772 890.602Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 54.340 512.538Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-115.225 -7.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-44 50.719 -3.815Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22-44 -165.944 -3.852Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -58.012Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 -58.012Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.871.339 87.196İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -1.871.339 87.196Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -428.548 356.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.869.011 1.043.716Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler181.056 -448.737İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13789 -27.028 -28.659İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 208.084 -420.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -28.812 -35.600Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 95.939 47.097Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler165.501 204.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13789 1.896 -291.555İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 163.605 496.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 10.602 -3.820Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 35.771 1.275.154Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 1.408.954 4.654Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.503.087 3.173.113Alınan Faiz33 0 58.012Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.054.097 -1.067.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-101.571 -99.541İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 0 93Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.430 -10.387Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -96.430 -10.387Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -50.001Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 826.605Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -39.246Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -5.141 -826.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.347.419 2.064.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.347.419 2.064.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.803.142 87.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.150.561 2.151.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.150.561 1.803.142Ticari Alacaklar324.994 340.106İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13789 56.310 29.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 268.684 310.824Diğer Alacaklar29.104 292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 29.104 292Stoklar13 0 0Peşin Ödenmiş Giderler2.641 94.369İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 2.641 94.369ARA TOPLAM6.507.300 2.237.909TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.507.300 2.237.909DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 17.330.098 17.330.098Diğer Alacaklar139 139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 13.608.718 11.737.379Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 226.040.000 226.040.000Maddi Duran Varlıklar297.910 255.426Tesis, Makine ve Cihazlar18 18.438 5.308Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 127.214 95.632Diğer Maddi Duran Varlıklar18 139.410 141.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.754 3.148Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.754 3.148Peşin Ödenmiş Giderler0 4.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 4.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.279.619 255.370.401TOPLAM VARLIKLAR263.786.919 257.608.310KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar411.039 245.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13789 24.840 22.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 386.199 222.594Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 57.929 47.327Diğer Borçlar519.090 483.319İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 519.090 483.319Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.410.813 1.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.410.813 1.859Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 1.054.097Kısa Vadeli Karşılıklar21.797 21.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 17.797 17.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.000 4.000ARA TOPLAM2.420.668 1.853.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.420.668 1.853.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar158.841 108.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 158.841 108.874Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 17.476.081 17.904.629TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.634.922 18.013.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.055.590 19.866.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar243.731.329 237.741.622Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)158.665.523 158.670.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 158.748.166 158.748.166Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -45.404 -45.404Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 158.793.570 158.793.570Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 -82.643 -77.502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.912.099 1.245.527Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 9.370.869 -19.648.300Net Dönem Karı veya Zararı5.994.848 33.685.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.731.329 237.741.622TOPLAM KAYNAKLAR263.786.919 257.608.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -47.734 157.029.197 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 202.326.685Transferler27 193.251 21.726.287Dönem Karı (Zararı)27 1.238.795 1.238.795 1.238.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -4.380 826.605 822.225 822.225Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -47.114 157.029.197 781.610 1.245.527 -19.648.300 1.238.795 204.387.705 204.387.705Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622Transferler27 4.666.572 29.019.169 -33.685.741Dönem Karı (Zararı)27 5.994.848 5.994.848 5.994.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -5.141 -5.141 -5.141Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -82.643 5.912.099 9.370.869 5.994.848 243.731.329 243.731.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.994.848 1.238.795 3.168.997 2.849.882DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.141 822.225 41.937 -11.276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -5.615 -1.205Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 -5.141 826.605 41.937 -10.336Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.235 0 265Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 1.235 265Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.141 822.225 41.937 -11.276TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.989.707 2.061.020 3.210.934 2.838.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.989.707 2.061.020 3.210.934 2.838.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956216BIST