***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 8.714.134 5.177.605 3.786.733 2.017.744Satışların Maliyeti28 0 -473.386 0 -161.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.714.134 4.704.219 3.786.733 1.856.730BRÜT KAR (ZARAR)8.714.134 4.704.219 3.786.733 1.856.730Genel Yönetim Giderleri29-30 -728.351 -531.491 -243.710 -190.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.627.878 2.485.267 1.510.129 968.205Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.571.436 -3.636.019 -1.702.797 -1.244.200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.042.225 3.021.976 3.350.355 1.390.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 61.421 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 22.175Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 2.493.023 -107.101 616.543 -19.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.535.248 2.976.296 3.966.898 1.392.381Finansman Gelirleri33 -6.714 -2.470 -4.664 -1.358Finansman Giderleri33 0 14.831 0 2.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.528.534 2.988.657 3.962.234 1.393.315Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri483.510 -634.243 54.962 -277.696Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -722.284 0 -289.385Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 483.510 88.041 54.962 11.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619DÖNEM KARI (ZARARI)10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.652.797 286.779Dönem Karı (Zararı)10.012.044 2.354.414Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.009.825 1.440.752Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 54.340 773.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-93.043 265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-44 72.901 2.126Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22-44 -165.944 -1.861Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -74.496Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 -74.496Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.487.612 107.101İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -2.487.612 107.101Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -483.510 634.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-295.325 -2.512.290Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13789 147.000 -144.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -39.350 -292Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -510.845 39.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler160.694 148.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 4.698 355Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -57.163 -2.557.467Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -359 2.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.706.894 1.282.876Alınan Faiz33 0 74.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.054.097 -1.070.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI253.395 -121.719İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 0 93Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -76.237 -10.389Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 335.043 -50.002Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -61.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -5.411FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.906.192 165.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.906.192 165.060DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.803.142 87.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.709.334 252.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.709.334 1.803.142Ticari Alacaklar359.050 340.106İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13789 35.286 29.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 323.764 310.824Diğer Alacaklar39.642 292İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 39.642 292Peşin Ödenmiş Giderler604.395 94.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 604.395 94.369ARA TOPLAM8.712.421 2.237.909TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.712.421 2.237.909DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23.836.479 17.330.098Diğer Finansal Yatırımlar7 23.836.479 17.330.098Diğer Alacaklar139 139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 7.718.610 11.737.379Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 225.705.154 226.040.000Maddi Duran Varlıklar277.717 255.426Tesis, Makine ve Cihazlar18 1.594 5.308Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 124.907 95.632Diğer Maddi Duran Varlıklar18 138.368 141.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.557 3.148Diğer Haklar19 2.557 3.148Peşin Ödenmiş Giderler5.029 4.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 5.029 4.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.545.685 255.370.401TOPLAM VARLIKLAR266.258.106 257.608.310KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar406.232 245.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13789 26.366 22.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 379.866 222.594Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 52.025 47.327Diğer Borçlar426.004 483.319İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 426.004 483.319Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.499 1.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.499 1.859Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.054.097Kısa Vadeli Karşılıklar29.235 21.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 25.235 17.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.000 4.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152 0ARA TOPLAM915.147 1.853.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER915.147 1.853.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar173.585 108.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 173.585 108.874Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 17.421.119 17.904.629TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.594.704 18.013.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.509.851 19.866.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.748.255 237.741.622Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-128.317 -122.906Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.404 -45.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -45.404 -45.404Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 -82.913 -77.502Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)158.793.570 158.793.570Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)27 158.793.570 158.793.570Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.912.099 1.245.527Yasal Yedekler27 5.912.099 1.245.527Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 9.370.869 -19.648.300Net Dönem Karı veya Zararı10.012.044 33.685.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR247.748.255 237.741.622TOPLAM KAYNAKLAR266.258.106 257.608.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -42.734 157.029.197 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 202.326.685Transferler27 193.251 21.726.287 -21.919.538Dönem Karı (Zararı)27 2.354.414 2.354.414 2.354.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.588 819.801 816.213 816.213Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -46.322 157.029.197 774.806 1.245.527 -19.648.300 2.354.414 205.497.312 205.497.312Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622Transferler27 4.666.572 29.019.169 -33.685.741Dönem Karı (Zararı)27 10.012.044 10.012.044 10.012.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -5.411 -5.411 -5.411Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -82.913 5.912.099 9.370.869 10.012.044 247.748.255 247.748.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.411 816.213 -270 -6.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -4.600 0 1.015Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-5.411 819.801 -270 -6.804Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-5.411 819.801 -270 -6.804Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.012 0 -223Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 1.012 0 -223Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.411 816.213 -270 -6.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.006.633 3.170.627 4.016.926 1.109.607Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.006.633 3.170.627 4.016.926 1.109.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973501BIST