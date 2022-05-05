***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.789.164 2.251.729Satışların Maliyeti19,21 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.789.164 2.251.729BRÜT KAR (ZARAR)2.789.164 2.251.729Genel Yönetim Giderleri20,21 -3.343.287 -227.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.481.638 1.059.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.525.490 -1.261.761ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)402.025 1.821.628Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 25.506TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri23 -3.056 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.189.517 956.929FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.588.486 2.804.063Finansman Gelirleri24 65.728 0Finansman Giderleri24 -586 -796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.653.628 2.803.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.073 22.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -459.216 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 430.143 22.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.624.555 2.825.851DÖNEM KARI (ZARARI)1.624.555 2.825.851Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.624.555 2.825.851Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 0,02000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.941.006 2.109.506Dönem Karı (Zararı)1.624.555 2.825.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 1.624.555 2.825.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.169.076 -943.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 44.692 33.878Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.328 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3,6 14.328 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.595 3.146Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14,16 3.595 3.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,22,24 9.178 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22,24 -80.425 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -1.189.517 -935.357Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 29.073 -45.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.488.830 235.240Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -1.953.959 82.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 21.973 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 4.223 92.467Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler326.497 57.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,7 326.497 57.392Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 21.412 11.134Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler270.322 -6.815İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7,16 270.322 -6.815Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -1.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 2.798.362 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.944.309 2.117.590Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -3.303 -8.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.980 -143.508İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları9 0 -47.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -145.000 -96.430Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.900 0Alınan Faiz3,23,24 62.895 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 25 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.857.026 1.965.998Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-586 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.856.440 1.965.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ536.159 1.803.142DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.392.599 3.769.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo NRNakit ve Nakit Benzerleri3 2.392.376 536.159Ticari Alacaklar5,6 2.441.131 480.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 98.819 46.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.342.312 434.264Diğer Alacaklar12.904 46.149İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 12.904 46.149Peşin Ödenmiş Giderler2.890 7.113İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.890 7.113Diğer Dönen Varlıklar0 107.021İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 0 107.021ARA TOPLAM4.849.301 1.176.857TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.849.301 1.176.857DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar43.500.000 43.500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 43.500.000 43.500.000Diğer Alacaklar7 114 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 16.941.348 15.751.831Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 225.705.154 225.705.154Maddi Duran Varlıklar11 1.551.778 1.451.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.100 2.360Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.100 2.360Peşin Ödenmiş Giderler1.900 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.900 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR287.702.394 286.410.694TOPLAM VARLIKLAR292.551.695 287.587.551KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5,6 1.386.710 1.059.561İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 35.937 19.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.350.773 1.040.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 61.415 40.003Diğer Borçlar638.897 368.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 638.897 368.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)768 799İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 768 799Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 455.913 0Kısa Vadeli Karşılıklar38.598 31.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 34.598 27.713Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.000 4.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.731.203 39.862İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.731.203 39.862ARA TOPLAM5.313.504 1.540.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.313.504 1.540.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14,16 203.960 207.250Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14,16 203.960 207.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 17.383.166 17.813.309TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.587.126 18.020.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.900.630 19.561.041ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar269.651.065 268.026.510Ödenmiş Sermaye18 74.000.000 74.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 2.636.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)158.632.641 158.632.641Diğer Kazançlar (Kayıplar)18 158.632.641 158.632.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.453.485 1.881.314Yasal Yedekler18 24.453.485 1.881.314Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 10.940.384 1.720.269Net Dönem Karı veya Zararı18 1.624.555 29.156.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR269.651.065 268.026.510TOPLAM KAYNAKLAR292.551.695 287.587.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler56.065.000 7.722.990 158.670.664 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622Transferler418.460 33.267.281 -33.685.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.078 2.825.851 2.778.773 2.778.773Dönem Sonu Bakiyeler56.065.000 7.722.990 158.623.586 1.663.987 13.618.981 2.825.851 240.520.395 240.520.395Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510Transferler-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.624.555 1.624.555 1.624.555Dönem Sonu Bakiyeler74.000.000 158.623.586 24.453.485 10.940.384 1.624.555 269.651.065 269.651.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 1.624.555 2.825.851DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -47.078Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -47.078Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 -47.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -47.078TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.624.555 2.778.773Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.624.555 2.778.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026695BIST