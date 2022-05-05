***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:11
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.789.164 2.251.729
Satışların Maliyeti
19,21 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.789.164 2.251.729
BRÜT KAR (ZARAR)
2.789.164 2.251.729
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -3.343.287 -227.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.481.638 1.059.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.525.490 -1.261.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.025 1.821.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 25.506
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -3.056 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.189.517 956.929
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.588.486 2.804.063
Finansman Gelirleri
24 65.728 0
Finansman Giderleri
24 -586 -796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.653.628 2.803.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.073 22.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -459.216 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 430.143 22.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.624.555 2.825.851
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.624.555 2.825.851
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.624.555 2.825.851
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 0,02000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.941.006 2.109.506
Dönem Karı (Zararı)
1.624.555 2.825.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.624.555 2.825.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.169.076 -943.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 44.692 33.878
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.328 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 14.328 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.595 3.146
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 3.595 3.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,22,24 9.178 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -80.425 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.189.517 -935.357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 29.073 -45.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.488.830 235.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -1.953.959 82.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 21.973 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.223 92.467
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
326.497 57.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,7 326.497 57.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 21.412 11.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.322 -6.815
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,16 270.322 -6.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -1.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.798.362 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.944.309 2.117.590
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.303 -8.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.980 -143.508
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 0 -47.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -145.000 -96.430
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.900 0
Alınan Faiz
3,23,24 62.895 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 25 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.857.026 1.965.998
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-586 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.856.440 1.965.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.159 1.803.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.392.599 3.769.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo NR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.392.376 536.159
Ticari Alacaklar
5,6 2.441.131 480.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.819 46.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.342.312 434.264
Diğer Alacaklar
12.904 46.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.904 46.149
Peşin Ödenmiş Giderler
2.890 7.113
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.890 7.113
Diğer Dönen Varlıklar
0 107.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 0 107.021
ARA TOPLAM
4.849.301 1.176.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.849.301 1.176.857
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
43.500.000 43.500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 43.500.000 43.500.000
Diğer Alacaklar
7 114 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 16.941.348 15.751.831
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 225.705.154 225.705.154
Maddi Duran Varlıklar
11 1.551.778 1.451.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.100 2.360
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.100 2.360
Peşin Ödenmiş Giderler
1.900 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.900 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.702.394 286.410.694
TOPLAM VARLIKLAR
292.551.695 287.587.551
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5,6 1.386.710 1.059.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 35.937 19.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.350.773 1.040.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 61.415 40.003
Diğer Borçlar
638.897 368.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 638.897 368.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
768 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 768 799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 455.913 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.598 31.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 34.598 27.713
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.000 4.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.731.203 39.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.731.203 39.862
ARA TOPLAM
5.313.504 1.540.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.313.504 1.540.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 203.960 207.250
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 203.960 207.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 17.383.166 17.813.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.587.126 18.020.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.900.630 19.561.041
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.651.065 268.026.510
Ödenmiş Sermaye
18 74.000.000 74.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 2.636.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.632.641 158.632.641
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 158.632.641 158.632.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.453.485 1.881.314
Yasal Yedekler
18 24.453.485 1.881.314
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 10.940.384 1.720.269
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.624.555 29.156.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.651.065 268.026.510
TOPLAM KAYNAKLAR
292.551.695 287.587.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 158.670.664 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622
Transferler
418.460 33.267.281 -33.685.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.078 2.825.851 2.778.773 2.778.773
Dönem Sonu Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 158.623.586 1.663.987 13.618.981 2.825.851 240.520.395 240.520.395
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510
Transferler
-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.624.555 1.624.555 1.624.555
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 158.623.586 24.453.485 10.940.384 1.624.555 269.651.065 269.651.065
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.624.555 2.825.851
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -47.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -47.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 -47.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -47.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.624.555 2.778.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.624.555 2.778.773
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026695
BIST