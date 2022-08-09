***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:13
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 6.722.583 4.927.401 3.933.419 2.675.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.722.583 4.927.401 3.933.419 2.675.672
BRÜT KAR (ZARAR)
6.722.583 4.927.401 3.933.419 2.675.672
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -7.582.986 -484.641 -4.239.699 -257.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.942.518 2.117.749 3.460.880 1.058.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.564.759 -2.868.639 -39.269 -1.606.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.517.356 3.691.870 3.115.331 1.870.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0 0 -25.506
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -863 0 2.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 4.194.061 1.876.480 3.004.544 919.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.710.554 5.568.350 6.122.068 2.764.287
Finansman Gelirleri
24 191.336 0 125.608 0
Finansman Giderleri
24 -586 -2.050 0 -1.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.901.304 5.566.300 6.247.676 2.763.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.091.042 428.548 -1.061.969 405.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.125.738 0 -666.522 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 34.696 428.548 -395.447 405.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 0,09200000 0,08100000 0,07000000 0,04300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.606.642 4.448.990
Dönem Karı (Zararı)
18 6.810.262 5.994.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.183.084 -2.360.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 90.805 54.340
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3,6 12.135 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14,16 25.202 -115.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,22,24 -29.499 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -178.708 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.194.061 -1.871.339
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.091.042 -428.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.010.840 1.869.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -2.079.367 181.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -13.430 -28.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 7.031 95.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 477.206 165.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 39.102 10.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,16 307.930 35.771
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 1.408.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 250.688 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.616.338 5.503.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -9.696 -1.054.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.084.200 -101.571
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 0 -5.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -904.110 -96.430
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -197.965 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.900 0
Alınan Faiz
3,23,24 19.750 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 25 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.442 4.347.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.442 4.347.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 536.159 1.803.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.058.601 6.150.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.057.738 536.159
Ticari Alacaklar
5,6 2.748.891 480.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 120.683 46.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.628.208 434.264
Diğer Alacaklar
7 48.307 46.149
Peşin Ödenmiş Giderler
8 82 7.113
Diğer Dönen Varlıklar
17 0 107.021
ARA TOPLAM
4.855.018 1.176.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.855.018 1.176.857
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 43.500.000 43.500.000
Diğer Alacaklar
7 114 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 19.945.892 15.751.831
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 225.903.119 225.705.154
Maddi Duran Varlıklar
11 2.264.972 1.451.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.903 2.360
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.900 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.617.900 286.410.694
TOPLAM VARLIKLAR
296.472.918 287.587.551
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5,6 1.537.419 1.059.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 70.208 19.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.467.211 1.040.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 79.105 40.003
Diğer Borçlar
7 676.505 368.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 768 799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.116.042 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.928 31.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 52.928 27.713
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 4.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 183.529 39.862
ARA TOPLAM
3.646.296 1.540.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.646.296 1.540.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 211.237 207.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 17.778.613 17.813.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.989.850 18.020.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.636.146 19.561.041
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
274.836.772 268.026.510
Ödenmiş Sermaye
18 74.000.000 74.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 2.636.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 158.632.641 158.632.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 24.453.485 1.881.314
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 10.940.384 1.720.269
Net Dönem Karı veya Zararı
18 6.810.262 29.156.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
274.836.772 268.026.510
TOPLAM KAYNAKLAR
296.472.918 287.587.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 158.670.664 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622
Transferler
4.666.572 29.019.169 -33.685.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.141 5.994.848 5.989.707 5.989.707
Dönem Sonu Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 158.665.523 5.912.099 9.370.869 5.994.848 243.731.329 243.731.329
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510
Transferler
-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.810.262 6.810.262 6.810.262
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 158.632.641 24.453.485 10.940.384 6.810.262 274.836.772 274.836.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.141 0 41.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 -5.141 0 41.937
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -5.141 0 41.937
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.810.262 5.989.707 5.185.707 3.210.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.810.262 5.989.707 5.185.707 3.210.934
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053564
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