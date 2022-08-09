***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 6.722.583 4.927.401 3.933.419 2.675.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.722.583 4.927.401 3.933.419 2.675.672BRÜT KAR (ZARAR)6.722.583 4.927.401 3.933.419 2.675.672Genel Yönetim Giderleri20,21 -7.582.986 -484.641 -4.239.699 -257.295Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.942.518 2.117.749 3.460.880 1.058.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.564.759 -2.868.639 -39.269 -1.606.878ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.517.356 3.691.870 3.115.331 1.870.242Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0 0 -25.506TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri23 -863 0 2.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 4.194.061 1.876.480 3.004.544 919.551FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.710.554 5.568.350 6.122.068 2.764.287Finansman Gelirleri24 191.336 0 125.608 0Finansman Giderleri24 -586 -2.050 0 -1.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.901.304 5.566.300 6.247.676 2.763.033Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.091.042 428.548 -1.061.969 405.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.125.738 0 -666.522 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 34.696 428.548 -395.447 405.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997DÖNEM KARI (ZARARI)6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 0,09200000 0,08100000 0,07000000 0,04300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.606.642 4.448.990Dönem Karı (Zararı)18 6.810.262 5.994.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.183.084 -2.360.772Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 90.805 54.340Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3,6 12.135 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14,16 25.202 -115.225Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,22,24 -29.499 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22,24 -178.708 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -4.194.061 -1.871.339Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.091.042 -428.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.010.840 1.869.011Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -2.079.367 181.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -13.430 -28.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 7.031 95.939Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 477.206 165.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 39.102 10.602Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,16 307.930 35.771Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 1.408.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 250.688 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.616.338 5.503.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -9.696 -1.054.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.084.200 -101.571İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları9 0 -5.141Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -904.110 -96.430Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -197.965 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.900 0Alınan Faiz3,23,24 19.750 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 25 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.522.442 4.347.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.522.442 4.347.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 536.159 1.803.142DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.058.601 6.150.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.057.738 536.159Ticari Alacaklar5,6 2.748.891 480.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 120.683 46.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.628.208 434.264Diğer Alacaklar7 48.307 46.149Peşin Ödenmiş Giderler8 82 7.113Diğer Dönen Varlıklar17 0 107.021ARA TOPLAM4.855.018 1.176.857TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.855.018 1.176.857DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 43.500.000 43.500.000Diğer Alacaklar7 114 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 19.945.892 15.751.831Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 225.903.119 225.705.154Maddi Duran Varlıklar11 2.264.972 1.451.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.903 2.360Peşin Ödenmiş Giderler8 1.900 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR291.617.900 286.410.694TOPLAM VARLIKLAR296.472.918 287.587.551KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5,6 1.537.419 1.059.561İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 70.208 19.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.467.211 1.040.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 79.105 40.003Diğer Borçlar7 676.505 368.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 768 799Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.116.042 0Kısa Vadeli Karşılıklar52.928 31.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 52.928 27.713Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 4.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 183.529 39.862ARA TOPLAM3.646.296 1.540.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.646.296 1.540.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14,16 211.237 207.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 17.778.613 17.813.309TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.989.850 18.020.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.636.146 19.561.041ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar274.836.772 268.026.510Ödenmiş Sermaye18 74.000.000 74.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 2.636.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 158.632.641 158.632.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 24.453.485 1.881.314Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 10.940.384 1.720.269Net Dönem Karı veya Zararı18 6.810.262 29.156.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR274.836.772 268.026.510TOPLAM KAYNAKLAR296.472.918 287.587.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler56.065.000 7.722.990 158.670.664 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622Transferler4.666.572 29.019.169 -33.685.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.141 5.994.848 5.989.707 5.989.707Dönem Sonu Bakiyeler56.065.000 7.722.990 158.665.523 5.912.099 9.370.869 5.994.848 243.731.329 243.731.329Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510Transferler-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.810.262 6.810.262 6.810.262Dönem Sonu Bakiyeler74.000.000 158.632.641 24.453.485 10.940.384 6.810.262 274.836.772 274.836.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 6.810.262 5.994.848 5.185.707 3.168.997DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -5.141 0 41.937Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 -5.141 0 41.937Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -5.141 0 41.937TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.810.262 5.989.707 5.185.707 3.210.934Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.810.262 5.989.707 5.185.707 3.210.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053564BIST