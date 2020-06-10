SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|RTALB
|24,92
|4.001.853
|% 9,97
|AKCNS
|11,26
|59.884.440
|% 9,96
|TLMAN
|15,90
|37.560.776
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6359
|8,6792
|% 0,16
|Frank
|7,1549
|7,1980
|% 0,52
|Riyal
|1,8052
|1,8143
|% -0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|9,67
|Altın Gr.
|376
|376
|1,67
|Cumhuriyet
|2.437
|2.465
|9,50
|Tam
|2.509
|2.533
|6,10
|Yarım
|1.224
|1.235
|4,80
|Çeyrek
|612
|618
|2,40
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,08
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,77
Seans Raporu
- 17:05IHLGM Yüzde 9.35 oranında artışla 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 625, 717 adet işlem
- 17:02XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1098, 64 artarak (% 0.86 ) 128, 382
- 17:02XU100 Endeks 110, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 12, 976.00 milyon TL de
- 17:02ETYAT Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 566 adet işlem
- 17:00IHYAY Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 944, 276 adet işlem