***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.07.2021Genel Kurul Tarihi 10.08.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi BursaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 56.065.000 TLden 74.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak , SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda , Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin müzakeresi ve karar bağlanması4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SONME Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_AŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 SONME Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bedelsiz sermaye artırımı içeren madde tadili onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 SONME 10082021 olağanüstü genel kurul toplantı sonucu.pdf - TutanakEK: 2 SONME Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi 10082021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBedelsiz sermaye artırımı onaylandı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956922BIST