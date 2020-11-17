***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2020 14:39
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888875
BIST
15:551.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -18,43
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
15:557,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
15:559,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
15:55470,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,26
|Açılış
|: 470,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SAFKR
|7,92
|84.800.742
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.642.635
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.346.061
|% -9,78
|
|FLAP
|8,44
|250.324.449
|% -9,73
|
|GARAN
|8,63
|3.511.649.956
|% -3,58
|
|KRDMD
|4,27
|1.050.131.020
|% -2,51
|
|THYAO
|11,64
|987.623.142
|% -1,19
|
|AKBNK
|6,06
|877.543.863
|% -3,96
|
|YKBNK
|2,75
|843.190.354
|% -3,85
|
|EKGYO
|1,91
|820.428.393
|% 1,06
|
|GARAN
|8,63
|3.511.649.956
|% -3,58
|
|YKBNK
|2,75
|843.190.354
|% -3,85
|
|KRDMD
|4,27
|1.050.131.020
|% -2,51
|
|USAK
|2,62
|463.505.607
|% 2,75
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7329
|7,7381
|% 0,41
|
|Euro
|9,1879
|9,1965
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2483
|10,2997
|% 1,03
|
|Frank
|8,4739
|8,5249
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0609
|2,0713
|% 0,54
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,53
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|8,16
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,12
|