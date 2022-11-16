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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.11.2022 13:53
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Nilüfer Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar

             Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080284


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Tam 7.081 7.193 -2,00  
Yarım 3.439 3.517 0,00  
Çeyrek 1.719 1.758 0,00  
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