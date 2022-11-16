***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 13:53
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Nilüfer Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080284
BIST
13:494.773
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 116,37
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
13:4918,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
13:4919,4234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1520
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
13:491.067,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.067,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler13:49
|ALBRK
|3,08
|219.085.311
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|714.062
|% 10,00
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|BRLSM
|24,44
|81.989.745
|% 9,99
|
|ORGE
|31,26
|99.029.186
|% 9,99
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|FONET
|16,18
|104.858.721
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|477.534
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|135.289.755
|% -9,99
|
|KERVN
|1,17
|455.926
|% -9,30
|
|DOGUB
|8,67
|16.740.360
|% -9,21
|
|SNGYO
|3,12
|635.302.848
|% -9,04
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|YKBNK
|11,44
|5.141.678.847
|% 6,02
|
|THYAO
|106,60
|4.790.767.094
|% -2,20
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|ISCTR
|10,33
|4.307.026.864
|% 6,17
|
|AKBNK
|17,33
|3.762.020.863
|% 7,04
|
|EREGL
|37,84
|3.481.568.269
|% 0,64
|
|YKBNK
|11,44
|5.141.678.847
|% 6,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.307.026.864
|% 6,17
|
|SKBNK
|2,45
|920.124.447
|% 4,70
|
|TSKB
|3,43
|1.148.662.079
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,63
|1.710.690.732
|% 1,26
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6135
|% 0,06
|
|Euro
|19,4095
|19,4234
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,1340
|22,2450
|% 0,61
|
|Frank
|19,7320
|19,8509
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,07
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,72
|
|Cumhuriyet
|7.113
|7.220
|27,00
|
|Tam
|7.081
|7.193
|-2,00
|
|Yarım
|3.439
|3.517
|0,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.758
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,15
|0,23
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|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,73
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