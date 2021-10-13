***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2021 15:49
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970267
BIST
17:091.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.414
17:099,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:0910,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1057
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:09521,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 9,94
|Açılış
|: 521,32
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
521,50
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:09
|LUKSK
|49,50
|9.632.377
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,09
|9.294.157
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,70
|32.860.334
|% 9,27
|
|FROTO
|176,30
|1.436.484.879
|% 9,16
|
|ANELE
|2,69
|67.153.706
|% 8,47
|
|PRKAB
|19,17
|7.365.402
|% -10,00
|
|DOBUR
|34,16
|4.464.273
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.642.544
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,19
|8.219.500
|% -8,76
|
|FROTO
|176,30
|1.436.484.879
|% 9,16
|
|THYAO
|14,22
|1.302.464.341
|% 1,57
|
|GARAN
|9,39
|1.165.741.495
|% -1,16
|
|ASELS
|16,40
|1.160.499.932
|% 0,37
|
|TUPRS
|122,20
|759.278.553
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,83
|534.976.927
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|363.387.905
|% -1,23
|
|GARAN
|9,39
|1.165.741.495
|% -1,16
|
|ODAS
|1,49
|167.508.615
|% 0,00
|
|PETKM
|6,15
|664.237.950
|% -0,16
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1018
|9,1036
|% 0,76
|
|Euro
|10,5316
|10,5369
|% 1,01
|
|Sterlin
|12,3431
|12,4050
|% 0,84
|
|Frank
|9,7586
|9,8174
|% 0,93
|
|Riyal
|2,4140
|2,4261
|% 0,51
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|22,36
|
|Altın Gr.
|521
|521
|9,29
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|46,00
|
|Tam
|3.429
|3.515
|51,42
|
|Yarım
|1.657
|1.700
|24,87
|
|Çeyrek
|831
|850
|12,43
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,15
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,86
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21METUR
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 656 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 16, 282.00 milyon TL de
-
17:20OYLUM
Yüzde -8.63 oranında düşüşle 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 868 adet işlem
-
17:19AVTUR
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 878 adet işlem
-
17:18ALBRK
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 062, 042 adet işlem