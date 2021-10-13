***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970267BIST