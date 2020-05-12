***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Faaliyet yılı kar dağıtım tablosunun görüşülerek genel kurula teklif verilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının NedeniNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)SONME, TRASONME91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)SONME, TRASONME91B5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 21.919.538 TL dönem karından(Yasal Kayıtlara göre 8.369.205,41 TL) geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağına , bu hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 sonme kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 56.065.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.178.346,21Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 24.222.536 9.464.011,274. Vergiler ( - ) 2.302.998 1.094.805,865. Net Dönem Kârı 21.919.538 8.369.205,416. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 41.374.587 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 418.460,278. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -19.455.049 7.950.745,14Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -19.455.049 7.950.745,149. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 7.950.745,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 4.030.78519. Olağanüstü Yedek 0 3.919.960,1420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin yönetim kurulu, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 21.919.538 TL dönem karından(Yasal Kayıtlara göre 8.369.205,41 TL) geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağına , bu hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844409BIST