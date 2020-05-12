***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.05.2020 14:14
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Faaliyet yılı kar dağıtım tablosunun görüşülerek genel kurula teklif verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SONME, TRASONME91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SONME, TRASONME91B5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 21.919.538 TL dönem karından(Yasal Kayıtlara göre 8.369.205,41 TL) geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağına , bu hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 sonme kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 56.065.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.178.346,21
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 24.222.536 9.464.011,27
4. Vergiler ( - ) 2.302.998 1.094.805,86
5. Net Dönem Kârı 21.919.538 8.369.205,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 41.374.587 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 418.460,27
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -19.455.049 7.950.745,14
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -19.455.049 7.950.745,14
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 7.950.745,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 4.030.785
19. Olağanüstü Yedek 0 3.919.960,14
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin yönetim kurulu, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 21.919.538 TL dönem karından(Yasal Kayıtlara göre 8.369.205,41 TL) geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağına , bu hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844409
BIST