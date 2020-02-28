***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 12:08
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz , Sönmez Çimento AŞ.'nin DÖNER FIRIN SOĞUTMA SİSTEMİ'nin genişletilmesi projesinde , SİSTEM devreye alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822681
BIST
13:14105.255
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -5.163,38
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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106.075
En Düşük
99.332
13:146,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 6,2490
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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En Düşük
6,1998
13:146,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 6,8880
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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En Düşük
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13:14326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,64
|Açılış
|: 326,86
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,78
|12.025.570
|% 11,44
|
|OYAYO
|3,74
|18.817.838
|% 10,65
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,73
|12.337.321
|% 6,27
|
|AVGYO
|1,49
|22.190.825
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,38
|945.329
|% -11,98
|
|YESIL
|11,18
|3.703.296
|% -11,83
|
|DMSAS
|3,59
|4.198.423
|% -11,58
|
|BRKSN
|2,38
|1.060.321
|% -11,19
|
|THYAO
|11,41
|699.690.913
|% -6,09
|
|ASELS
|27,02
|554.602.230
|% -3,43
|
|GARAN
|9,46
|180.349.373
|% -7,16
|
|PETKM
|3,57
|134.115.876
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|132.102.637
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|121.216.082
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,19
|102.955.900
|% -7,75
|
|THYAO
|11,41
|699.690.913
|% -6,09
|
|ODAS
|1,91
|116.296.083
|% -6,37
|
|YKBNK
|2,29
|132.102.637
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0403
|8,0806
|% 0,87
|
|Frank
|6,4632
|6,5021
|% 1,43
|
|Riyal
|1,6623
|1,6706
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-11,84
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
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|B. Petrol
|49,87
|49,87
|-1,86
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