***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 14:15
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Haluk Kaymakçı ve Altay Albayrak'ın seçilmelerinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844410
BIST
15:0499.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.410,61
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.222
En Düşük
97.740
15:046,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0787
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:047,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:04382,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,51
|Açılış
|: 382,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.254.359
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.438.833
|% 9,94
|
|ASELS
|27,32
|472.957.298
|% 1,71
|
|GARAN
|7,82
|427.899.783
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,78
|388.134.204
|% -3,08
|
|MGROS
|33,20
|385.432.518
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,19
|227.989.715
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|226.386.668
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.380.315
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.710.316
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|78.342.921
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6036
|8,6467
|% -1,07
|
|Frank
|7,1633
|7,2064
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8514
|1,8606
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
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