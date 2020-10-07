***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 15:07
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin , çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olduğu bildirilmişti.
Gelişmeler değerlendirilip devam edilmemesi kararı alınarak, karşılıklı olarak görüşmeler ve süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879091
BIST
16:291.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:297,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0695
|Açılış
|: 7,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:299,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1110
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
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9,2831
En Düşük
9,1278
16:29477,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,29
|Açılış
|: 477,10
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:29
|YGYO
|1,10
|184.307.843
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.618.693
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.595
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.340.473
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.852.239
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.389.575.211
|% -1,55
|
|ODAS
|3,36
|1.204.789.209
|% 2,75
|
|ASELS
|18,55
|822.123.813
|% 0,05
|
|SISE
|6,77
|740.045.974
|% -1,17
|
|PETKM
|4,36
|607.684.953
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.204.789.209
|% 2,75
|
|GARAN
|7,00
|1.389.575.211
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.307.843
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|460.437.689
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|317.895.357
|% 3,80
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8644
|7,8673
|% 0,89
|
|Euro
|9,2564
|9,2631
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0965
|10,1471
|% 0,90
|
|Frank
|8,5504
|8,6019
|% 1,08
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% 0,91
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.147
|3.225
|-0,29
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|-0,14
|
|Çeyrek
|763
|780
|-0,08
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,77
|