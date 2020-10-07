***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin , çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olduğu bildirilmişti.Gelişmeler değerlendirilip devam edilmemesi kararı alınarak, karşılıklı olarak görüşmeler ve süreç sonlandırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879091BIST