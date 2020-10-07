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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.10.2020 15:07
GÜNCEL HABERLER



***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin , çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olduğu bildirilmişti. 
         Gelişmeler değerlendirilip  devam edilmemesi kararı alınarak, karşılıklı olarak  görüşmeler ve süreç sonlandırılmıştır.
             Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879091


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