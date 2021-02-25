***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik San. Tic. A.Ş. nin Liman İşletmeciliği faaliyetiyle ilgili olarak , 3.Kişilere yükleme hizmeti verme ruhsatı alınmış olup ilk yükleme hizmeti gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912708BIST